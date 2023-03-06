Хоркина: «Художественная гимнастика популярна в мире благодаря знаниям и умениям Винер»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Международной федерации гимнастики (FIG) отстранить президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирину Винер на два года.

«Если есть возможность на апелляцию, то это надо делать. Я не понимаю, как вообще можно отстранить команду России, команду Белоруссии... Это же ведущие сборные по многим видам спорта. Ирина Александровна сделала очень многое для мировой художественной гимнастики. Я уже и не говорю про советскую и российскую. Она столько привнесла интересного, привлекательного! И перед ее заслугами у кого-то поднялась рука... Благодаря и ее знаниям, и умениям художественная гимнастика популярна в мире. Жалко, что у них будут скучные Олимпийские игры. Без яркого соперничества, без мастерства. Я уверена, что наша федерация делает все, чтобы вернуть все на круги своя. Я верю, что все еще возможно», — сказала Хоркина «СЭ».

26 февраля 2022 года FIG объявила, что российские спортсмены могут выступать на соревнованиях организации в нейтральном статусе, но 4 марта того же года федерация запретила спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой.