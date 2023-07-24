Европейский гимнастический союз обсудит вопрос участия россиян в соревнованиях 1-2 декабря

Европейский гимнастический союз намерен обсудить вопрос участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации на генеральной ассамблее 1-2 декабря, сообщает ТАСС.

В марте 2022 года FIG отстранила гимнастов из России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. В мае 2023-го организация оставила в силе отстранение и приняла решение отложить рассмотрение вопроса о допуске российских и белорусских атлетов на июль из-за количества дисциплин, которые контролируются организацией.

19 июля стало известно, что исполком FIG принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Российские гимнасты были отстранены от международных турниров с марта 2022 года.