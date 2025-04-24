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Художественная гимнастика

Сегодня, 12:51

Фото с Винер повлияло на отказ Крамаренко в нейтральном статусе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лала Крамаренко и Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Стали известны причины, из-за которых Международная федерация гимнастики (FIG) отказала в нейтральном статусе россиянке Лале Крамаренко, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, на отказ 20-летней спортсменке повлияло ее участие в концерте, посвященном Дню защитника Отечества. Кроме того, спортивный клуб ГБУ ДО «МГФСО», который представляет Крамаренко, выказывал поддержку специальной военной операции (СВО) в соцсетях.

Также одной из причин стала совместная фотография спортсменки с бывшим главным тренером национальной команды по художественной гимнастике Ириной Винер.

23 апреля «СЭ» сообщал, что Крамаренко и еще семь спортсменов подали апелляции в CAS на решение FIG об отказе в нейтральном статусе.

Лала Крамаренко.Стали известны фамилии гимнасток, подавших иск на отказ в нейтральном статусе. Среди них Лала Крамаренко

В июле 2023 года FIG разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать на международных турнирах в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

5 апреля 2025 года российские гимнасты отказались от участия в ближайших соревнованиях под эгидой FIG из-за многочисленных необоснованных отказов специального комитета организации в допуске на турниры.

Источник: РИА «Новости»
Ирина Винер-Усманова
Лала Крамаренко
Художественная гимнастика
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