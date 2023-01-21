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Художественная гимнастика

Сегодня, 18:14

Гимнастка Александра Солдатова сообщила о своей беременности

Александра Солдатова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Солдатова сообщила о своей беременности.
Фото Соцсети
Солдатова сообщила о своей беременности.
Фото Соцсети
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова сообщила в своих соцсетях, что ждет ребенка.

«Многие знают, что я редко освещаю личную жизнь в социальных сетях, но сейчас хочу поделиться с вами своим новым жизненным этапом. Мы ждем пополнение», — написала Солдатова.

24-летняя российская спортсменка показала подписчикам фотографии на пляже и в объятиях своего возлюбленного.

Солдатова сообщила о своей беременности. Фото Соцсети
Солдатова сообщила о своей беременности.
Фото Соцсети
Солдатова сообщила о своей беременности. Фото Соцсети
Солдатова сообщила о своей беременности.
Фото Соцсети

Солдатова является трехкратной чемпионкой Европы в командном зачете (2015, 2017, 2019), и чемпионкой России в индивидуальном многоборье (2016). На счету гимнастки еще три серебра и одна бронза на мировых первенствах. Четыре раза она становилась вице-чемпионкой Европы.

Александра Солдатова
Художественная гимнастика
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