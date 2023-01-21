Гимнастка Александра Солдатова сообщила о своей беременности

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова сообщила в своих соцсетях, что ждет ребенка.

«Многие знают, что я редко освещаю личную жизнь в социальных сетях, но сейчас хочу поделиться с вами своим новым жизненным этапом. Мы ждем пополнение», — написала Солдатова.

24-летняя российская спортсменка показала подписчикам фотографии на пляже и в объятиях своего возлюбленного.

Солдатова сообщила о своей беременности. Фото Соцсети

Солдатова сообщила о своей беременности. Фото Соцсети

Солдатова является трехкратной чемпионкой Европы в командном зачете (2015, 2017, 2019), и чемпионкой России в индивидуальном многоборье (2016). На счету гимнастки еще три серебра и одна бронза на мировых первенствах. Четыре раза она становилась вице-чемпионкой Европы.