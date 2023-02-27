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Сегодня, 18:31

Гимнастка Арина Аверина намерена до Гран-при исправить ошибки чемпионата России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина до мартовского Гран-при намерена исправить допущенные на чемпионате России ошибки.

«Не могу сказать, что вчера день был «не самым удачным». Это были наши первые выходы с новыми программами, мы смотрели, анализировали, исправляли ошибки. Выступим ли на Гран-при? Дай бог, самое главное — проанализировать все, что не удалось, исправлять и двигаться дальше», — приводит слова Авериной ТАСС.

Чемпионат России проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, соревнования стартовали 25 февраля, 27 февраля проходит финал многоборья.

Источник: https://tass.ru/sport/17151973
Арина Аверина
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