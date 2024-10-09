Арина Аверина: «Российский спорт остается на высшем уровне, о деградации не может идти речь»

Российская гимнастка Арина Аверина считает, что отстранение от международных турниров не сказалось на уровне отечественных спортсменов.

«Российский спорт все равно остается на высшем уровне. У нас есть новые правила, которые ввела Ирина Александровна [Винер], а также есть правила Алины Кабаевой — наши гимнастки выступают не по правилам FIG. То есть спорт в стране развивается. Также есть клубная система соревнований, сейчас выступает очень много детей из разных клубов. Мне кажется, количество выступающих детей сейчас увеличилось в два раза, поэтому ни о какой деградации спорта не может идти речь», — цитирует Арину Аверину Sport24.

На данный момент большинство российских спортсменов отстранены международными федерациями от участия в турнирах. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.