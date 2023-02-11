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Сегодня, 21:42

Гимнастка Донскова считает, что престиж Олимпиад без участия россиян может упасть

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2012 года в групповых упражнениях Ульяна Донскова заявила, что престиж Олимпийских игр в отсутствие российских спортсменов может упасть.

«Мир так меняется сейчас, не знаю, что в дальнейшем будет с олимпийским движением, потому что, возможно, такой престиж, как был до этого, этот турнир может потерять — отстраняют таких соперников, как Россия. Наши спортсмены, которые сейчас ищут мотивацию, — герои для меня. Пока сложно ответить на вопрос о возможном интересе к Играм стран БРИКС и ШОС, потому что всегда нашими основными конкурентами были европейские страны, пьедестал всегда формировался по принципу «сначала Россия , потом — европейские страны». Конечно, сейчас, потеряв такого основного соперника, как мы, им самим стало соревноваться не столь интересно, но они радуются тому, что у них появилась возможность быть на пьедестале. Но, например, Китай — очень сильная страна, можем с ними сейчас соревноваться», — сказала Донскова ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января предложил допустить россиян и белорусов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции, до международных соревнований в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

В начале февраля МОК уточнил, что рассматривает вариант, при котором россияне и белорусы будут иметь возможность выступать на турнирах в Азии и отобраться на Игры в Париже, однако об участии в самой Олимпиаде речи пока не идет.

Источник: https://tass.ru/sport/17028687
Олимпиада
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