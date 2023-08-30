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Художественная гимнастика

Сегодня, 11:14

Гимнастка из Индии призналась, что счастлива потренироваться под руководством Винер

Алина Савинова
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Представительница Индии Анания Гарикипати высказалась о том, что главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер предложила ей провести несколько тренировок вместе с лидерами российской команды.

«Я очень рада, что мне представится возможность потренироваться у нее и познакомиться с девочками из сборной России. Я до сих пор не верю в это, у меня нет слов. Моя самая большая мечта, к моему большому счастью, похоже, сбудется», — приводит ТАСС слова спортсменки.

Гарикипати приняла участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге. Она рассказывала, что мечтает потренироваться под руководством Винер. Позже российский тренер заявила, что готова пойти навстречу гимнастке и предоставит ей возможность бесплатно тренироваться вместе со сборной России.

Источник: https://tass.ru/sport/18615725
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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Винер пригласит гимнастку из Индии тренироваться со сборной России