Гимнастка из Санкт-Петербурга Рашитова выступила за Турцию на юниорском чемпионате мира

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики «Жемчужина» Санкт-Петербурга Аника Рашитова выступила в составе сборной Турции в групповых упражнениях на юниорском чемпионате мира в Румынии.

«Рашитова переехала в Турцию год назад вместе с родителями, принявшими решение сменить место жительства. Нам было грустно с ней расставаться, у нас подрастала очень хорошая спортсменка», — приводит ТАСС слова представителя «Жемчужины».

На юниорском чемпионате мира в Клуж-Напоке сборная Турции в групповых упражнениях заняла 13-е место в многоборье. В состав турецкой команды также входили пензенские гимнастки Арина и Ксения Юняшины, уехавшие из России вместе с матерью осенью 2022 года, и две местные спортсменки — Алейна Гурсой и Гозде Сименис Улусой.

В воскресенье сборная Турции выступит в финале упражнений с пятью мячами.

Юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 9 июля. Российские и белорусские спортсменки вынуждены были пропустить турнир из-за санкций, наложенных Международной федерацией гимнастики.