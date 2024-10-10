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Художественная гимнастика

Сегодня, 20:36

Гимнастка Крамаренко рассказала, что мотивирует ее продолжать карьеру

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лидер сборной России по художественной гимнастике Лала Крамаренко рассказала, в чем находит мотивацию продолжать карьеру, несмотря на отстранение российских спортсменов от международных стартов.

«Наверное, дети, которые смотрят на меня и стремятся становиться спортсменками высокого уровня. Не только такой, как я, но и такими, как выдающиеся гимнастки: Рита Мамун, Яна Кудрявцева, Александра Солдатова и Алина Кабаева. Продолжаю работать ради детей, зрителей, их отдачи, ради того, что они приходят на соревнования, смотрят, поддерживают меня и болеют. Ради моей семьи, ради Ирины Александровны, которая столько в меня вложила. Конечно же, благодаря ей я в спорте и получаю такие эмоции. Наверное, если бы не Ирина Александровна и мои личные тренеры, ничего бы не было сейчас», — приводит слова Крамаренко Sport24.

Источник: Sport24
Лала Крамаренко
Художественная гимнастика

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