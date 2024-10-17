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Художественная гимнастика

Сегодня, 14:55

Полякова рассказала, как в детстве расстроилась 3-му месту: «Мне подарили куклу, но я стою вся зареванная»

Алина Савинова
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Трехкратная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ксения Полякова поделилась воспоминаниями о своих первых шагах в спорте.

«В три года врач-ортопед рекомендовал отдать в балет или гимнастику. Папа выбрал гимнастику. Мне все очень нравилось, что-то получалось. Ближе к четырем годам тренер сказал, что у меня есть данные, можно заниматься более профессионально. Папа загорелся этой идеей, и так я попала к своему первому тренеру», — приводит Sport24 слова Поляковой.

Также гимнастка рассказала о своих первых соревнованиях.

«Через полгода был уже первый турнир — на Новый год. Я заняла третье место и очень расстроилась. До сих пор есть фотография: мне подарили куклу, но я стою вся зареванная, потому что хотела первое место. В шесть лет меня передали Евгении Геннадьевне Лысенко. С ней у меня начались большие успехи», — добавила она.

Полякова начала заниматься гимнастикой в самарской СДЮСШОР № 5 сначала у Ксении Рябовой-Чугуновой, затем у Елены Лысенко и Ирины Сергеевой. В 2012 году она переехала в Москву. Ее нынешним тренером является известная гимнастка Амина Зарипова.

Источник: Sport24
Художественная гимнастика

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