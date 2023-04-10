«На своей свадьбе — ни выпить, ни закусить». Гимнастка Кудрявцева рассказала, как справила бракосочетание с хоккеистом Кугрышевым

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью 13-кратной чемпионки мира, серебряного призера Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Яны Кудрявцевой, супруги известного хоккеиста Дмитрия Кугрышева. Яна объяснила, почему они не справляли свадьбу широко.

— Свадьбу вы не праздновали? — вопрос Кудрявцевой.

— Ну, посидели в ресторане, прилетели мои родители, семья.

— Родные Димы — тоже?

— Да — он же из Саратова. Все спокойно прошло — мне же ни выпить, ни закусить уже нельзя было из-за беременности.

— Родители не плакали?

— Нет. И супруг как-то тихо себя вел.

— А ты? Говоришь же, что эмоциональная.

— Но не такая, что стану рыдать из-за свадьбы. Могу слезу пустить, если сильно расстраиваюсь или если сильно радуюсь. Но это был ожидаемый радостный момент.

— Мне гимнастка Даша Нагорная говорила, что с удовольствием повторила бы свадебную церемонию с Никитой через 10 лет: «Мне бы сейчас и платье другое понравилось, и все по-другому сделали бы». Не думали с Димой организовать торжество на какую-то дату?

— Предлагала ему, а он говорит: «Колхоз».