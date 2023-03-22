Гимнастка Солдатова впервые стала мамой

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в социальной сети сообщила о том, что стала мамой.

«21.03.23 Николай Дмитриевич! Наш сыночек. Наша радость и любовь. Мы тебя очень ждали и вот вчера ты выбрал свой день», — написала спортсменка.

Александра Солдатова с сыном Николаем. Александра Солдатова., Фото Соцсети

Солдатова является трехкратной чемпионкой Европы в командном зачете (2015, 2017, 2019) и чемпионкой России в индивидуальном многоборье (2016). На счету гимнастки еще три серебра и одна бронза на мировых первенствах. Четыре раза она становилась вице-чемпионкой Европы.

В декабре 2020 года Солдатова объявила о завершении карьеры.