Яна Кудрявцева: «С Димой Кугрышевым меня познакомил Радулов»

Гимнастка Кудрявцева рассказала, как Радулов познакомил ее с будущим мужем

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью 13-кратной чемпионки мира, серебряного призера Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Яны Кудрявцевой, супруги известного хоккеиста Дмитрия Кугрышева. Она рассказала, как познакомилась с будущим мужем.

- Правда, что вас познакомила Даша Дмитриева, когда еще была в отношениях с Александром Радуловым?

— Наоборот, нас Саша познакомил, а Даши там не было.

— Как это происходило?

— В караоке.

— Какая у тебя любимая песня?

— Я не пою.

— Совсем?

— Ну, случалось, что пью и пою. (Смеется.)

— Это же самое главное! Выпила, а потом хочется петь.

— Бывало, что хорошо отмечали какой-то праздник, а на следующее утро я смотрела видео и не понимала, почему у меня в руках микрофон. Думала: «С чего это?»

— Ты думала, что это булава.

— Наверное. (Смеется.)

— Как ты вообще оказалась тогда в караоке?

— Я часто туда ходила после Олимпиады. Это на Новом Арбате, совладелец — Антон Винер, сын Ирины Александровны.

— Вот, девчонки, запоминайте, где знакомиться с парнями.

— Был какой-то не тусовочный день, среда. Единственный стол заняли мы, спортсменки. Помню, фигуристка Аделина Сотникова приходила. Время — уже где-то 3 часа ночи, говорю: «Все, надо ехать домой, спать». Мы выходим, и тут еще один совладелец подходит: «Куда вы? Сейчас приедут хоккеисты». Девочки начали: «Давайте останемся!» Нам сказали, что Радулов едет и еще кто-то. А ребята-хоккеисты в итоге приехали с девушками. (Смеется.)

— Но вы их раскидали?

— Хоккеисты к нам не подходили, но я знала Сашу. Помню, он в какой-то момент сказал: «Вот Дима — хочет познакомиться».

— А он был с девушкой?

— Не со своей, они просто приехали в компании, Дима ни с кем не встречался.