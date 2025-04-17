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Художественная гимнастика

17 апреля, 10:04

Главный тренер российских гимнасток Сергаева подала заявку на нейтральный статус

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева подала в Международную федерацию гимнастики (FIG) заявку на получение нейтрального статуса.

«Мою персональную заявку на нейтральный статус мы подали. Сейчас ждем решения. Сколько времени будет рассматриваться заявка, никто не знает. Это, конечно, самый неприятный момент, потому что мы все находимся в подвешенном состоянии и сроков пока нет», — приводит слова Сергаевой ТАСС.

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FIG 7-8 мая рассмотрит вопрос о российских и белорусских спортсменах и предоставлении им нейтрального статуса на заседании исполнительного комитета.

Источник: ТАСС
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Татьяна Сергаева
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