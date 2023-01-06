Хоркина уверена, что гимнастка Чусовитина выступит на девятой для себя Олимпиаде

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина считает, что гимнастка Оксана Чусовитина должна выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Чусовитина с 2013 года выступает за сборную Узбекистана, в октябре она объявила о возвращении в спорт для выступления на Азиатских играх, которые пройдут в Китае в сентябре-октябре 2023 года.

«Еще не виделись и не созванивались, но я не сомневалась, что она вернется, — цитирует Хоркину ТАСС. — Удачи ей, желаю, чтобы очередной Олимп был взят. Я ее очень хочу увидеть в Париже, думаю, попасть на Олимпиаду — ее цель. Об этом спортсмены мечтают и в 15, и в 40 лет».

47-летняя Чусовитина объявила об окончании карьеры в 2021 году, после выступления на восьмой для себя Олимпиаде в Токио, на которой спортсменка не сумела пройти в финал упражнений в опорном прыжке. Чусовитина — единственная в истории гимнастики, кому удалось выступить на восьми Играх.

Она является трехкратной чемпионкой мира в составе сборных СССР и Узбекистана, а также олимпийской чемпионкой в составе Объединенной команды (в командном первенстве). На ее счету серебро Игр в Пекине в опорном прыжке.