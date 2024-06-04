Винер — об удалении элементов с именами россиян: «Художественную гимнастику нивелируют»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поделилась мнением об удалении из правил элементов, которые носят имена российских спортсменов.

«Убрали интересные элементы наших великих спортсменок, они все делали интересные вещи, но сейчас это удалили. Якобы медицинская комиссия говорит, что это опасно для здоровья. А прыгать на бревне и боксировать женщинам не опасно? Художественную гимнастику нивелируют, ее могут убрать из олимпийской программы. У меня тренер, ей 50 лет, сказала, что это для нее программа», — цитирует Винер РИА «Новости Спорт».

26 апреля стало известно, что из правил нового олимпийского цикла 2025-2028 были убраны элементы Зарины Гизиковой — два баланса и одно вращение, баланс Ольги Капрановой и вращение Дарьи Трубниковой.

Также из списка убрали вращение Алии Гараевой из Азербайджана.

В феврале 2024 года FIG выдала допуск к соревнованиям в нейтральном статусе для трех российских тренеров.