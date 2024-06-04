Винер считает интервью Мамун выполнением американского заказа

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала интервью Маргариты Мамун выполнением американского заказа.
Во вторник, 28 мая на YouTube-канале «Витя Кравченко» вышло интервью с олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро-2016.
«Витя, который спрашивал у нее такие вопросы, рекламирует американский продукт. Ну, это американский заказ — для нее тоже. Знаю, что она тоже хочет уехать из России, может быть, это все проплачено и запустилось через восемь лет», — цитирует Винер РИА «Новости Спорт».
Ранее Винер жестко отреагировала на обвинения в спекуляции на тяжелой болезни отца Мамун.
Мамун — олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы. Спортсменка завершила спортивную карьеру в ноябре 2017 года.
Ирина Винер — об интервью Маргариты Мамун: «Деточка, а ты кого-то в своей жизни воспитала?»