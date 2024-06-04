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Винер считает интервью Мамун выполнением американского заказа

Руслан Минаев
Ирина Винер.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала интервью Маргариты Мамун выполнением американского заказа.

Во вторник, 28 мая на YouTube-канале «Витя Кравченко» вышло интервью с олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро-2016.

«Витя, который спрашивал у нее такие вопросы, рекламирует американский продукт. Ну, это американский заказ — для нее тоже. Знаю, что она тоже хочет уехать из России, может быть, это все проплачено и запустилось через восемь лет», — цитирует Винер РИА «Новости Спорт».

Ранее Винер жестко отреагировала на обвинения в спекуляции на тяжелой болезни отца Мамун.

Мамун — олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы. Спортсменка завершила спортивную карьеру в ноябре 2017 года.

Ирина Винер — об интервью Маргариты Мамун: «Деточка, а ты кого-то в своей жизни воспитала?»

Источник: РИА
Ирина Винер-Усманова
Маргарита Мамун
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