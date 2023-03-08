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Сегодня, 15:02

Винер заявила, что индифферентно относится к решению об отстранении на два года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала отстранение от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

«Я совершенно индифферентно отношусь к этому. Надо продолжать работать и не обращать внимания ни на никакие санкции», — приводит слова Винер РИА «Новости».

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер от работы на международных соревнованиях на два года.

Теперь ей запрещено участвовать или получать аккредитацию в международных турнирах под эгидой федерации в статусе тренера, главы делегации или любой другой официальной роли.

Ирина Винер. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Винер на два года. Это месть за оценку результатов Токио-2020?
Источник: РИА Новости
Ирина Винер-Усманова
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