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Художественная гимнастика

Сегодня, 16:19

Винер: «Большинство наших гимнасток согласились получить нейтральный статус»

Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что большинство спортсменок национальной команды согласились получить нейтральный статус.

«Большинство наших гимнасток согласились получить нейтральный статус. Что касается ближайших стартов, пока сказать не могу. Все зависит от того, кто и как будет их допускать», — цитирует Винер ТАСС.

Ангелина Мельникова. Российские гимнасты согласились на нейтральный статус. Раньше сопротивлялись и пропустили Олимпиаду

Ранее Винер рассказала, что не исключает участия гимнасток на этапах Кубка мира в Баку и Ташкенте в апреле 2025-го.

26 марта Винер назвала унизительным выступление россиян на Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе: «Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду». В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе россиян.

Источник: ТАСС
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Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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