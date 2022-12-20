Винер: «Крамаренко может выступать на высоком уровне до Олимпиады-2028»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер считает, что гимнастка Лала Крамаренко способна выступать на высоком уровне как минимум до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Я считаю, что Лала может выступать еще очень долго. Если не возникнет проблем со здоровьем, то она будет участвовать в соревнованиях не только до 2028 года, но и дальше. Лала не похожа ни на кого, она утвердилась и превратилась во взрослую девушку. Крамаренко обладает особыми данными, в том числе и в исполнении пируэтов. Она может закрутить огромное их количество, ее выступления вызывают всегда восхищение у специалистов», — приводит слова Винер ТАСС.

26 ноября 18-летняя Крамаренко выиграла все пять золотых медалей в финале Кубка России в Санкт-Петербурге по художественной гимнастике.