Ирина Винер: «Спасибо Олимпийскому совету Азии за приглашение, но решает МОК»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на приглашение участвовать в азиатских соревнованиях.

Ранее 26 января Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в соревнованиях в Азии, включая Азиатские игры.

«Спасибо им большое, конечно, за приглашение. Но сейчас решает МОК, допускать нас до соревнований или нет. Так что ждем решения», — приводит «РБ Спорт» слова Винер.

Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу (Китай).