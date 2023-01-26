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Сегодня, 17:45

Ирина Винер: «Спасибо Олимпийскому совету Азии за приглашение, но решает МОК»

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на приглашение участвовать в азиатских соревнованиях.

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Ранее 26 января Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в соревнованиях в Азии, включая Азиатские игры.

«Спасибо им большое, конечно, за приглашение. Но сейчас решает МОК, допускать нас до соревнований или нет. Так что ждем решения», — приводит «РБ Спорт» слова Винер.

Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу (Китай).

Источник: bookmaker-ratings.ru
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