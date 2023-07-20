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Сегодня, 16:28

Ирина Винер стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Мария Гусева
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Президент РФ Владимир Путин наградил президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирину Винер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает ТАСС.

Винер стала полным кавалером ордена. Ранее она была удостоена II (2018), III (2008) и IV (2005) степеней этой награды.

74-летняя Винер имеет звания героя труда РФ, заслуженного работника физической культуры РФ, заслуженного тренера России. Она возглавляет федерацию с 2008 года, переизбрана в 2016 году и в декабре 2020 года.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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