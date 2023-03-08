Винер высказалась о своем отстранении: «Нас никто не вышибет из седла. Продолжаем работать с опережением»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в разговоре с «СЭ» высказалась о своем отстранении на два года.

«Нас никто не вышибет из седла. Мы работаем, работали и будем работать с опережением. У нас есть клуб «Газпром», клуб ВТБ. Теперь не будет соревнований под эгидой федерации, будут соревнования по клубам. Мы давно к этому шли и наконец пришли», — сказала Винер «СЭ».

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер от работы на международных соревнованиях сроком на два года. Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на международном соревновании в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия решения.