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Художественная гимнастика

28 марта, 19:18

Канаеву допустили в качестве тренера к международным соревнованиям в нейтральном статусе

Руслан Минаев
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Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева сможет принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе в качестве тренера, сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

28 марта FIG опубликовала список допущенных до международных соревнований художественных гимнасток из России.

В 2022 году FIG отстранила российских гимнастов от выступлений в турнирах под эгидой организации. Позднее федерация смягчила санкции, допустив спортсменов в нейтральном статусе, но без разрешения выступать в командных дисциплинах.

Евгения Канаева
Художественная гимнастика
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