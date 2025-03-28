Канаеву допустили в качестве тренера к международным соревнованиям в нейтральном статусе

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева сможет принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе в качестве тренера, сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

28 марта FIG опубликовала список допущенных до международных соревнований художественных гимнасток из России.

В 2022 году FIG отстранила российских гимнастов от выступлений в турнирах под эгидой организации. Позднее федерация смягчила санкции, допустив спортсменов в нейтральном статусе, но без разрешения выступать в командных дисциплинах.