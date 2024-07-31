Капранова призналась, что для нее было бы большой честью стать преемницей Винер

Десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова отреагировала на слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, которая заявила, что хотела бы видеть гимнастку своей преемницей на посту президента организации.

«Готова ли к такому повышению? Если мне это доверят, то для меня это большая честь. Как и любая гимнастка, которой выпал в жизни шанс быть ученицей Ирины Александровны, я всегда готова идти навстречу новым вызовам и задачам», — приводит ТАСС слова Капрановой.

Она также отметила, что Винер всегда поручает своим воспитанницам различные проекты, чтобы те привыкали к постоянному развитию, решению все более сложных и интересных задач.

Винер занимает пост главы ВФХГ с 2008 года. Капранова на данный момент является членом исполкома Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Капранова представляла художественную гимнастику в индивидуальных упражнениях. Многократная чемпионка мира и Европы завершила спортивную карьеру в 2009 году.