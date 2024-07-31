Капранова призналась, что для нее было бы большой честью стать преемницей Винер

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Десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова отреагировала на слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, которая заявила, что хотела бы видеть гимнастку своей преемницей на посту президента организации.
«Готова ли к такому повышению? Если мне это доверят, то для меня это большая честь. Как и любая гимнастка, которой выпал в жизни шанс быть ученицей Ирины Александровны, я всегда готова идти навстречу новым вызовам и задачам», — приводит ТАСС слова Капрановой.
Она также отметила, что Винер всегда поручает своим воспитанницам различные проекты, чтобы те привыкали к постоянному развитию, решению все более сложных и интересных задач.
Винер занимает пост главы ВФХГ с 2008 года. Капранова на данный момент является членом исполкома Всероссийской федерации художественной гимнастики.
Капранова представляла художественную гимнастику в индивидуальных упражнениях. Многократная чемпионка мира и Европы завершила спортивную карьеру в 2009 году.