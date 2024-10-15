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Художественная гимнастика

Сегодня, 14:04

Капранова сообщила, что работает над возвращением гимнасток на международную арену

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент Федерации гимнастики России и десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова сообщила, что работает над возвращением спортсменок на международную арену.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы выходить на международную арену. Нам необходимо искать возможности для полноценного выхода, развивать равноправное и без каких-либо дискриминационных условий сотрудничество как для участия в олимпийском движении, так и для сотрудничества с Международной федерацией гимнастики, руководствуясь всем известными принципами олимпизма», — приводит слова Капрановой ТАСС.

В 2024 году олимпийский отбор в художественной гимнастике осуществлялся через континентальные первенства. Российские спортсменки не смогли принять участия в чемпионате Европы, после того как Европейский гимнастический союз запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать во всех турнирах под своей эгидой.

Источник: ТАСС
Ольга Капранова
Художественная гимнастика

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