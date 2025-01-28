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Художественная гимнастика

Сегодня, 10:37

Крамаренко планирует продолжить карьеру после операции на колене

Сергей Разин
корреспондент
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Дмитрий Крамаренко, отец российской гимнастки Лалы Крамаренко, рассказал о желании дочери продолжить карьеру после операции на колене.

«Стратегия врача заключалась в сохранении коленного сустава, чтобы она смогла продолжить карьеру. Сейчас она без проблем ходит, плавает, дает мастер-классы, но нагрузки на ногу ограничены — в этом плане все нормально. Ее проконсультировали врачи в Израиле, где она проходила реабилитацию, мы решили дать колену полный покой на месяц-два, чтобы оно успокоилось. И уже потом будет полная ясность, тогда можно будет точно говорить, сможет ли Лала продолжить карьеру на высоком уровне», — приводит слова Дмитрия Крамаренко ТАСС.

Лала Крамаренко — 20-летняя чемпионка Европы 2021 года в командных соревнованиях по художественной гимнастике. Кроме того, она трехкратная чемпионка мира среди юниоров. В 2024 году на чемпионате России спортсменка завоевала золотые медали во всех индивидуальных дисциплинах. В июне она стала чемпионкой Игр БРИКС в личном многоборье и в упражнении с лентой.

Источник: ТАСС
Дмитрий Крамаренко
Лала Крамаренко
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