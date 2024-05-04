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Художественная гимнастика

Сегодня, 18:37

Крамаренко победила в трех видах на этапе Кубка сильнейших

Алина Савинова
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Лала Крамаренко завоевала три золотые медали в отдельных видах на первом этапе Кубка сильнейших по художественной гимнастике в Москве.

В упражнениях с обручем 19-летняя спортсменка набрала 37,100 балла. Второе место заняла Мария Борисова (36,950). Третьей стала Анна Попова (35,500).

В упражнениях с мячом Крамаренко показала результат 37,750 балла. В тройку призеров также вошли Анна Попова (36,200) и Карина Киреева (35,350).

В соревнованиях с лентой у чемпионки России 2024 года 36,050 балла. Серебро завоевала Киреева (35,200), бронзу — Арина Ткачук (34,500).

В упражнениях без предмета и с булавами Крамаренко заняла второе место (38,200 и 36,250 балла соответственно).

Лала Крамаренко
Художественная гимнастика
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