Крамаренко поделилась планами на ближайшее будущее

Художественная гимнастка Лала Крамаренко рассказала о своих планах на ближайшее будущее.

«Дай бог, скоро полетим в Дубай на международный турнир, и там будем по правилам FIG выступать. Мы переделываем программы под каждый турнир, где какие правила. Это сложно, но мы стараемся составлять упражнения, которые подходят под любой регламент. У каждого по-разному. Это сложно, но мы этим живем. Мы, артисты, должны показывать спектакли, а не просто элементы», — приводит Sport24 слова гимнастки.

18-летняя Крамаренко является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

В июле исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Российские и белорусские гимнастки будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года.