Крамаренко рассказала, что не теряет надежды выступить на Олимпиаде в Париже

Российская гимнастка Лала Крамаренко заявила, что не теряет надежды выступить на Олимпийских играх-2024.

«Мотивации полно. Ее дают зрители, во время выступления ты получаешь от них энергетику и даришь им свою, все для них. Олимпийские игры? Конечно, мечтаю о них, мне кажется, что это мечта любого спортсмена. Дай бог, чтобы была возможность выступить в Париже», — приводит ТАСС слова Крамаренко.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В марте Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.