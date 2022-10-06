Крамаренко стала первой в упражнениях с мячом и лентой на турнире в Москве

Лала Крамаренко заняла первое место в упражнениях с мячом и лентой по правилам Международной федерации гимнастики (FIG) на втором этапе Кубка сильнейших в Москве.

В упражнении с мячом 17-летняя гимнастка набрала 38,40 балла. Второе место заняла Анастасия Гузенкова, у нее — 35,75 балла, бронзовым призером стала Мария Победушкина (34,50). В упражнении с лентой победительница показала результат 36,40 балла. На второй позиции расположилась Гузенкова (34,65), на третьей — Александра Скубова (33,10).

В упражнении с обручем Крамаренко заняла третье место (34,70 балла). Победителем стала Гузенкова, Скубова — вторая.

Кубок Сильнейших по художественной гимнастике проходит с 4 по 6 октября во Дворце гимнастики Ирины Виннер-Усмановой.