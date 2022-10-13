Крамаренко выступит в международном турнире в Абу-Даби

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сообщила, что гимнастка Лала Крамаренко будет участвовать в международном турнире в Абу-Даби.

«21 октября в Абу-Даби стартует представительный международный турнир по художественной гимнастике, в котором примет участие и Лала Крамаренко. Кроме нее в соревнованиях выступят и другие наши спортсменки, включая совсем юных», — приводит ТАСС слова Винер.

Соревнования по художественной гимнастике в рамках международного турнира в Абу-Даби пройдут с 21 по 24 октября.

В сентябре Крамаренко, набрав 163,3 балла, победила в индивидуальном многоборье на Всероссийской спартакиаде. Она опередила Дину Аверину и Анну Попову.