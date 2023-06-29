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Сегодня, 13:30

Мамун рассказала о неожиданном вопросе на мастер-классе

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала «СЭ», какие вопросы задают ей дети на мастер-классах.

«Часто спрашивают: «Кто ваш любимый тренер?», «Как справиться с волнением?», «Какой ваш любимый предмет?» Из неожиданных больше всего мне запомнился вопрос от девочки с прошлогоднего мастер-класса в Болгарии. Подошла девочка и чуть ли не со слезами на глазах спросила, скучаю ли я по своему папе. Когда закончился мастер-класс, я к ней подошла и спросила, все ли в порядке в ее семье, есть ли у нее мама и папа. Она говорит: «Да, все хорошо». — «Тогда почему ты так спросила?» — «Просто я смотрела фильм «За пределом». На вас так сильно ругались. Я подумала, что вам было очень-очень тяжело». То есть она настолько глубоко спрашивала о моих чувствах, поэтому я даже забеспокоилась. Некоторые дети вроде бы маленькие, а так заботятся о чувствах. Причем не только своих, но и взрослых», — рассказала Мамун «СЭ».

Полное интервью с Маргаритой Мамун читайте на сайте «СЭ»

Маргарита Мамун
Художественная гимнастика
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