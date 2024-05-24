Мамун: «В гимнастике без россиян зрелищность турнира на Олимпиаде упадет»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун высказалась о предстоящих Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Конечно, очень жалко, что не выступят наши гимнасты. Без сильнейших девчонок, уже совсем не то будет. В любом случае буду смотреть, потому что Париж — моя любовь. Олимпиада — это событие, будут другие игры и другое открытие. Если говорить про мой вид спорта, то думаю, зрелищность без россиян на Олимпиаде упадет. Фавориты? Я буду конкретно наблюдать за турниром. Может быть, у Алины Горносько получится себя показать.

Очень надеюсь, что в Париж на Олимпиаду поедет как можно больше российских спортсменов. Мне очень грустно, что мы во многих видах не участвуем в международных турнирах. Конечно же, мне очень хочется, чтобы российские атлеты вернулись на мировую арену как можно скорее», — сказала Мамун Metaratings.ru.

28-летняя россиянка стала Олимпийской чемпионкой на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Мамун также является семикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.