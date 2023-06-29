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Сегодня, 13:45

Маргарита Мамун объяснила, почему не может смотреть документальный фильм про себя

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Маргарита Мамун.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в разговоре с «СЭ» объяснила, почему уходила из зала во время показа фильма «За пределом». В документальном фильме «За пределом» показывается путь Мамун к золотой медали Игр в 2016 году.

— Когда я смотрел этот фильм «За пределом», то мне было не по себе. Вы его сами пересматриваете? Какие ощущения он вызывает?

— Нет, конечно, не пересматриваю. Мне пришлось ездить в Польшу на доозвучку, несмотря на то что это документальное кино. Просто не всегда рядом оказывался микрофон и звук не везде был чистым. Тогда я в первый раз посмотрела на все со стороны. Когда ты тренируешься, то находишься в своих мыслях и абстрагируешься. Это было тяжело. Думала, что все зарыла глубоко в душе, но это вылезло наружу. Поэтому на премьере смотреть фильм я не смогла. Премьера была в Амстердаме, на которой присутствовали я, Амина Василовна (Зарипова), Ирина Александровна (Винер), ее сын, Ирина Борисовна Зеновка — мой хореограф-постановщик. Были все. Там я поняла, что просто не могу отвечать на вопросы зрителей после фильма. Для меня это было чувствительно. Поэтому на других показах стала уходить из зала в начале фильма, а в конце возвращаться, — объяснила Мамун.

Полное интервью с Маргаритой Мамун читайте на сайте «СЭ»

Маргарита Мамун
Художественная гимнастика
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