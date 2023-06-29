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Сегодня, 15:30

Мамун: «Я не гналась за титулом абсолютной чемпионки мира. Не было такого пункта»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Маргарита Мамун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала «СЭ», что ее уговаривали остаться в спорте после победы на Играх в Рио-2016.

— Как вам дался переход из спортивной жизни к неспортивной?

— Я с самого детства была ответственной девочкой, всегда думала о своем настоящем и будущем. Амина Василовна знала, что я закончу после Олимпиады. За два-три месяца мы это обсуждали. Понятно, что, когда выиграла в Рио-де-Жанейро, мои тренеры, Ирина Александровна и Амина Василовна, надеялись, что это даст мне эмоциональный заряд еще на несколько сезонов, и уговаривали меня остаться. А зачем? Я не гналась за титулом абсолютной чемпионки мира. У меня не было такого пункта. Для меня золото Рио поставило все галочки. Видела смысл только в следующей Олимпиаде, но четырехлетний олимпийский цикл — это чертовски сложно. А тут из-за ковида еще плюс один год. Да, тяжело заканчивать, но у меня все сложилось и дальше благодаря правильно выстроенному спортивному менеджменту. Я выиграла Олимпийские игры и продолжила работать, но уже в медийном поле. Как бы мне ни хотелось лечь пластом, закрыться и ничего не делать, я понимала, что надо продолжать работать. Видимо, сделала все правильно и получился плавный переход. Кроме того, я была не одна. Мы закончили спортивную карьеру вместе с мужем. При этом в любом случае моя жизнь, конечно, разделилась на до и после Олимпиады.

— Когда ты в спорте, то у тебя есть понятная и четкая цель. Я так понимаю, вы эту цель достигли. А что сейчас? Есть ли ориентир?

— Я пытаюсь с собой договориться, что Олимпийские игры — это здорово, но жизнь состоит из самой жизни, из процесса. Надо радоваться здесь и сейчас. Да, нужно ставить цели и сочинять мечты. Но мне нужно успокоиться с тем, чтобы постоянно искать цели, соразмерные с целью выиграть Олимпийские игры. Это сложно, но безусловно, возможно, — сказала Мамун «СЭ».

Полное интервью с Маргаритой Мамун читайте на сайте «СЭ»

Маргарита Мамун
Художественная гимнастика
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