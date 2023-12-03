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Художественная гимнастика

Сегодня, 10:40

Мамун: «Наш сын начал плавать! Пока для себя, но мало ли что из этого вырастет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос, какие спортивные события считает главными в 2023 году.

«Мои главные спортивные события 2023? Мы уже спортсмены в отставке. Но наш сын начал плавать! По своему желанию, пока что для себя, но мало ли что из этого вырастет. Также в этом году меня назначили послом соревнований «Дети Азии». Это здорово и очень почетно для меня. Это на следующий год, ха-ха, но все же!», — сказала Мамун «СЭ».

Мамун замужем за призером Олимпийских игр в эстафете пловцом Александром Сухоруковым.

Маргарита Мамун
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