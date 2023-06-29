Мамун: «В Пхенчхане российским спортсменам не нравилось, что сделали серую форму»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун высказалась о нейтральном статусе российских спортсменов на Олимпиадах в Пхенчхане-2018, Токио-2020 и Пекине-2022.

— После Рио вы ездили на все Олимпийские игры. Насколько другие были эти Игры по атмосфере, учитывая нейтральный статус?

— Да, я ездила в 2018 году и брала интервью у спортсменов. Помню, что им не нравилось, что сделали серую форму. Могли сделать просто красную, просто синюю или просто белую. Но серая экипировка сильно подчеркивала то, что они были в нейтральном статусе. Однако тогда трибуны были полные. Я стояла на стадионе на фигурном катании и смотрела, как выигрывают Алина Загитова и Женя Медведева. И весь мир знал, что это спортсменки из России, и весь мир им аплодировал. Конечно, нейтральный статус кому-то мог добавить лишних нервов и выбить из колеи, но от трибун шла большая поддержка. В Токио и в Пекине стало сложно в первую очередь из-за ковидных ограничений. Это было не похоже на Олимпийские игры. Как будто проходит контрольная тренировка в большом зале с олимпийскими кольцами. Думаю, у спортсменов не было возможности полностью прочувствовать олимпийский дух, когда тебя накрывает волна эмоций и поддержки публики. Этого очень не хватало. В Пекине зрителями были только граждане Китая, но они в основном хлопали своим, а к остальным оставались достаточно сдержанными.

— Ставит ли нейтральный статус спортсменов в неравные условия?

— Сложно сказать. Лучше спросить у тех, кто выступал под нейтральным флагом. Конечно, это забирает мысли и нервы. Даже мы, работая на трибунах, думали, чтобы лишний раз не крикнуть что-то в поддержку, боясь каких-нибудь штрафов в сторону сборной. Флаги нельзя, это нельзя, то нельзя... Все равно это напрягает. Ты так или иначе думаешь об этом, так как понимаешь, что из-за неосторожности, которая никак не касается твоих спортивных достижений, результат может быть аннулирован, — сказала Мамун «СЭ».

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) с марта 2022 года. В марте 2023-го организация продлила отстранение, а в мае исполком FIG также оставил в силе отстранение россиян и белорусов от турниров.

Полное интервью с Маргаритой Мамун читайте на сайте «СЭ»