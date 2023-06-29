Мамун: «Нам повезло выступать с флагом и гимном, хотя вообще-то это норма»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун сказала «СЭ», что ей с мужем повезло выступать на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро не в нейтральном статусе.

— Если вспоминать Рио, не кажется, что вам в какой-то степени повезло выступать с флагом и гимном? Ведь в 2016-м была последняя на сегодняшний день Олимпиада, когда Россия выступала не в нейтральном статусе?

— Каждый раз, когда всплывает какая-то новость о тех или иных ограничениях, мы с мужем смотрим друг на друга и понимаем, что да, нам повезло в этом плане, хотя вообще-то выступление с флагом и гимном на Олимпийских играх — это норма при равных условиях, — сказала Мамун «СЭ».

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) с марта 2022 года. В марте 2023-го организация продлила отстранение, а в мае исполком FIG также оставил в силе отстранение россиян и белорусов от турниров.

Полное интервью с Маргаритой Мамун читайте на сайте «СЭ»