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Сегодня, 14:15

Мамун: «Нам повезло выступать с флагом и гимном, хотя вообще-то это норма»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Маргарита Мамун.
Фото Getty Images
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун сказала «СЭ», что ей с мужем повезло выступать на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро не в нейтральном статусе.

— Если вспоминать Рио, не кажется, что вам в какой-то степени повезло выступать с флагом и гимном? Ведь в 2016-м была последняя на сегодняшний день Олимпиада, когда Россия выступала не в нейтральном статусе?

— Каждый раз, когда всплывает какая-то новость о тех или иных ограничениях, мы с мужем смотрим друг на друга и понимаем, что да, нам повезло в этом плане, хотя вообще-то выступление с флагом и гимном на Олимпийских играх — это норма при равных условиях, — сказала Мамун «СЭ».

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) с марта 2022 года. В марте 2023-го организация продлила отстранение, а в мае исполком FIG также оставил в силе отстранение россиян и белорусов от турниров.

Полное интервью с Маргаритой Мамун читайте на сайте «СЭ»

Маргарита Мамун
Художественная гимнастика
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