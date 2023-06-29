Мамун — об отстранении российских гимнасток: «Думаю, там не сильно скучают, потому что первые места освободились»

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун рассказала «СЭ», что ей жалко российских гимнасток в связи с отстранением от международных стартов.

— Что такое международная художественная гимнастика без России?

— Конечно, жалко девчонок. Но там, думаю, не сильно скучают, потому что первые места освободились. Ну что такое мировая художественная гимнастика без сильнейшей сборной мира?

— Дина Аверина намекнула, что хочет завершить карьеру. Понимаете ли ее решение? И ставили ли себя на место нынешних спортсменов сборной? Что им делать в текущей ситуации?

— Мне сложно поставить себя в эту позицию. Конечно, Дину понимаю. Они с Ариной повыступали после Олимпиады достаточно большое количество времени. У каждой из них есть собственные сложности и собственные травмы. Думаю, что они большие молодцы, что, несмотря на то что нет международных стартов, они все равно выходят, выступают и держат интерес к гимнастике. Но рано или поздно все заканчивается. У нас молодой вид спорта. Профессиональная карьера отнимает большое количество здоровья. Поэтому все должны с уважением понимать любое их решение. А что делать в текущей ситуации, нужно спрашивать у действующих спортсменов, которые находят силы и мотивацию продолжать выступать, — сказала Мамун «СЭ».

В феврале Международный олимпийский комитет дал рекомендацию спортивным федерациям не допускать российских спортсменов до участия в международных соревнованиях под его эгидой.

Полное интервью с Маргаритой Мамун читайте на сайте «СЭ»