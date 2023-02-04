Международная федерация гимнастики обсудит вопрос допуска россиян в начале марта

Международная федерация гимнастики (FIG) обсудит вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в начале марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

«В European Gymnastics в минувшие выходные прошло краткое обсуждение этого вопроса. Пришли к выводу, что на данный момент остается в силе решение от марта 2022 года, согласно которому спортсменам из России и Беларуси не разрешается участвовать в европейских соревнованиях по гимнастике, включая чемпионат Европы. Прозвучавшие заявления МОК и FIG слишком неясны, чтобы выносить какое-то иное решение. European Gymnastics спросила FIG, могут ли они связаться с МОК для большей ясности, и FIG сообщила, что обсудит эту тему на встрече 1 и 2 марта», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы European Gymnastics.

С 1 по 2 марта в Лозанне (Швейцария) пройдет очередное заседание исполкома FIG.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

28 января президент МОК Томас Бах выступил за возвращение российских спортсменов на официальные соревнования. В этот же день в Международной федерации гимнастики поддержали рекомендации МОК по допуску российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.