Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер от работы на два года

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирину Винер от работы на международных соревнованиях на два года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации гимнастики (FIG).

В тексте заявления FIG говорится, что Винер запрещено участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования под эгидой федерации в статусе тренера, главы делеации или любой другой официальной роли. Срок отстранения будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что эти меры будут сняты в течение пяти лет со дня принятия решения об отстранении Винер.

Разбирательство было связано с предполагаемым ответным снятием кандидатуры Натальи Кузьминой на выборах в технический комитет FIG по художественной гимнастике, которые проходили в 2021 году. Публичные заявления в СМИ после поражения российской сборной на Олимпиаде в Токио признаны оскорбительными и нарушающими правила международной федерации.

Россия ототзвала кандидатуру Кузьминой на выборах в 2021 году после того, как Винер раскритиковала ее за судейство на Играх в Японии. На олимпийском турнире Дина Аверина стала серебряным призером в личном многоборье, а сборная России стала второй в групповых упражнениях. После соревнований в техническом комитете FIG заявили, что никаких ошибок или предвзятости в действиях арбитров зафиксировано не было.

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов в комментарии «СЭ» назвал несправедливым решение отстранить Винер на два года.

26 февраля 2022 года FIG объявила, что российские спортсмены могут выступать на соревнованиях организации в нейтральном статусе, но 4 марта того же года федерация запретила спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой.

Ирина Винер возглавляет сборную России по художественной гимнастике с 2001 года, с 2008 года она занимает должность президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Также она ранее была вице-президентом технического комитета по художественной гимнастике FIG.