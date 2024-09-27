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Художественная гимнастика

Сегодня, 14:22

Нагорных заявил, что не будет работать в аппарате объединенной федерации гимнастики

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что не будет работать в объединенной федерации гимнастики.

«Я не буду входить в выборные органы объединенной федерации и не буду работать в аппарате федерации. Я работаю в ОАО «РЖД», где отвечаю за внешние коммуникации и взаимодействие с органами власти», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Федерация гимнастики России (ФГР) будет учреждена 1 октября после объединения с Всероссийской федерацией художественной гимнастики, Федерацией прыжков на батуте России, Федерацией спортивной акробатики России и Всероссийской федерацией спортивной аэробики.

Источник: ТАСС
Юрий Нагорных

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