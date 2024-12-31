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Художественная гимнастика

Сегодня, 01:26

Немецкая гимнастка Альт обвинила тренеров сборной Германии в применении насилия

Сергей Разин
корреспондент
Табеа Альт.
Фото Reuters
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Немецкая гимнастка Табеа Альт рассказала, что тренеры сборной Германии применяли к ней насилие.

«Моему здоровью намеренно угрожали, игнорируя предписания врачей и заставляя меня заниматься гимнастикой с несколькими переломами и отправляя меня на соревнования. Это не единичный случай. Расстройства пищевого поведения, наказания, обезболивающие, угрозы и унижения были обычным делом», — написала Альт в соцсетях.

В Федерации гимнастики Германии пообещали провести расследование данного инцидента после заявления Альт.

24-летняя немка завершила карьеру в 2021 году. Альт стала бронзовым призером чемпионата мира-2017.

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