Ольга Капранова ушла с поста вице-президента Федерации гимнастики России

Десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова в своем Telegram-канале сообщила об уходе с поста вице-президента Федерации гимнастики России (ФГР).

37-летняя экс-спортсменка занимала пост вице-президента ФГР с октября 2024 года.

«Вчера я завершила свой последний день работы в Федерации гимнастики России. Всегда наступает время, когда нужно сделать выбор — осознанный выбор, который меняет направление пути. Я твердо верю, что этот день, и мой выбор был неизбежен и правильный. Впереди нас ждут большие перемены, увлекательные проекты для наших гимнасток и дальнейшее развитие клубной системы в художественной гимнастике», — написала Капранова.

Капранова представляла художественную гимнастику в индивидуальных упражнениях. Многократная чемпионка мира и Европы завершила спортивную карьеру в 2009 году.