Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада
Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 08:54

Олимпийская чемпионка Анастасия Назаренко отметила получение гражданства США

Анна Горшкова
Корреспондент
Анастасия Назаренко.
Фото Соцсети

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье в составе сборной России Анастасия Назаренко отметила получение гражданства США.

29-летняя спортсменка в своих социальных сетях опубликовала снимки с вечеринки, посвященной получению паспорта США. На фотографиях гимнастка позирует на фоне стены, которая украшена в цветах американского флага с надписью USA.

Анастасия Назаренко. Фото Соцсети
Анастасия Назаренко.
Фото Соцсети

Анастасия Назаренко. Фото Соцсети
Анастасия Назаренко. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Назаренко является трехкратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Универсиады и трнхкратной чемпионкой Европы. Она также имеет звание заслуженного мастера спорта России.

Художественная гимнастика
141
Читайте также
В Израиле спортсмены и спортсменки обязаны служить в армии. Но у них есть привилегии
Суперзвезду российской гимнастики забрали под венец с Олимпийского бала
Певец Константин Легостаев пропал без вести в Сочи
В ЛНР сообщили о колоссальных потерях ВСУ при попытках атаковать
Министр обороны Германии опровергла слова главы минздрава ФРГ о войне с Путиным
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Винер объяснила, почему гимнастки Аверины пропустят этап Кубка сильнейших в Москве