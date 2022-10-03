Олимпийская чемпионка Анастасия Назаренко отметила получение гражданства США

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье в составе сборной России Анастасия Назаренко отметила получение гражданства США.

29-летняя спортсменка в своих социальных сетях опубликовала снимки с вечеринки, посвященной получению паспорта США. На фотографиях гимнастка позирует на фоне стены, которая украшена в цветах американского флага с надписью USA.

Анастасия Назаренко. Фото Соцсети

Анастасия Назаренко. Фото Соцсети Фото Соцсети

Назаренко является трехкратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Универсиады и трнхкратной чемпионкой Европы. Она также имеет звание заслуженного мастера спорта России.