Олимпийская чемпионка Близнюк объяснила, почему не хочет встречаться с китайцем

Сегодня на авторском канале YouTube-канале «Без воды» колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной вышло интервью Анастасии Близнюк, двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, 6-кратной победительницы чемпионатов мира, тренера сборной Китая, которая взяла золото на Играх-2024 в Париже в групповом многоборье. Она рассказала о планах завести семью.

— Начинаю об этом задумываться, — говорит Близнюк. — Не завтра чтобы у меня все это было, но в ближайшем будущем. Допустим, года через два-три чтобы у меня был супруг. Потихоньку начну над этим работать. Чтобы у меня как раз ребенок в этом районе. Мне бы хотелось года через три-четыре ребенка.

— Совместимы ли личная жизнь и спортивная карьера?

— Нет, несовместимы. Как раз мне кажется, нужно бросать спорт, профессиональный спорт, чтобы уделить время семье и быть с семьей. На самом деле я такой человек, что семья на первом месте. Если у меня будет ребенок, я поеду на мастер-класс или в клуб, чтобы не сидеть все время дома. Но на высшие достижения ты с утра до вечера должен находиться в зале. Это невозможно. Это брошенный ребенок. Относительно брошенный ребенок. Конечно, его можно отдать моей маме. Кто-то находит няню, но, наверное, я бы взяла паузу в спорте и вообще. Я не хотела быть тренером, но просто так обстоятельства складывались, что меня в эту сферу все время забрасывает. И в данный момент тоже. Но через год-два я бы хотела уйти и какое-то долгое количество времени не возвращаться. А возможно, больше никогда.

— Как тебе китайские мужчины?

— (Смеется.) Скажем так, не в моем вкусе. Во-первых, я сразу думаю: «Как мы будем общаться?»

— Язык любви.

— Конечно, можно на английском языке общаться и так далее. Я не говорю, что лучше, чем русский мужчина, европейцы. Я же не знаю.

— Ты не встречалась с китайцем?

— Нет, и я бы не хотела.