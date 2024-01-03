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Сегодня, 17:45

Олимпийская чемпионка Мамун подвела итоги 2023 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпионка Олимпийских игр 2016 года по художественной гимнастике, российская гимнастка Маргарита Мамун подвела итоги ушедшего 2023 года.

«Могу сказать, что год получился удачным с точки зрения путешествий. Я посетила очень много неожиданных для меня стран, чему я очень рада, например, в Сингапур, Испанию не собиралась. В общем, большинство из поездок были спонтанными, а некоторые рисковали отмениться в последний момент. Поэтому я очень рада, что в этом году у меня получилось путешествовать. Надеюсь, что в дальнейшем также не буду пренебрегать этим, потому что всегда очень люблю путешествия. Из 2023-го я могу выделить, что год получился отличным и был плодотворным с точки зрения работы и поездок на мастер-классы по России. Я побывала в очень северных местах нашей страны, таких как города Надым, Ноябрьск, Муравленко. Это здорово! В очень отдаленных местах нашей страны, как Хабаровск и Владивосток. Причем это были разные поездки. Наш сын начал заниматься немножечко плаванием. Это тоже очень радует. Не значит, что он начал это делать профессионально, но все равно — спорт появился в его жизни», — приводит слова Мамун Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/olimpiiskaya-chempionka-mamun-podvela-itogi-2023-goda-320894/
Маргарита Мамун
Художественная гимнастика
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