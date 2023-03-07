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Сегодня, 14:00

Помощник президента РФ Левитин вручил государственные награды Винер и Брусникиной

Виктория Кравченко
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Помощник президента РФ Игорь Левитин вручил орден Дружбы главе Федерации синхронного плавания России Ольге Брусникиной. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер удостоена благодарности президента РФ.

«Сегодня в этом зале собрались не только выдающиеся спортсмены, тренеры. Здесь есть и волонтеры — люди, без которых сегодня невозможно проводить соревнования, медицинские работники, преподаватели вузов. Люди, которые куют олимпийскую славу России», — цитирует Левитина ТАСС.

Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоена тренер сборной России по фигурному катанию Светлана Соколовская. Почетными грамотами президента РФ награждены глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт и главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.

Источник: https://tass.ru/sport/17211655
Ирина Винер-Усманова
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